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Протестующие в Гонконге заблокировали штаб-квартиру полиции

Политика

Обе стороны пока воздерживаются от применения силы

Гонконг, Китай, 21 июня 2019, 17:19 — REGNUM  Около тысячи протестующих заблокировали штаб-квартиру полиции Гонконга, 21 июня передает агентство Associated Press.

Демонстранты требуют от полиции извинений за разгон митингующих 12 июня. Полиция призывает демонстрантов разойтись. Обе стороны пока воздерживаются от применения силы.

Одновременно с блокированием полиции толпы протестующих перекрыли крупные улицы в центре Гонконга. Из соображений безопасности в Гонконге закрыты правительственные учреждения.

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Политика Китая
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