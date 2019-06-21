Оппозицию отставка председателя парламента Грузии не удовлетворила

Тбилиси, , 17:15 — REGNUM Отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе оппозицию в лице соратников экс-президента Саакашвили не удовлетворила, и они обещают выдвинуть властям новые требования.

Как заявил журналистам член партии «Европейская Грузия» (отделившейся от партии Саакашвили «Единое национальное движение» в конце 2016 года, но идейно остающейся с ней в одном ряду и в едином союзе, что особенно ярко проявилось в последний период) Гиги Церетели, отставка председателя парламента не может считаться адекватным ответом на те тяжелейшие последствия и ту ситуацию, которые возникли после событий минувшей ночи.

По его словам, оппозиция сформулирует новые конкретные требования, которые будут оглашены на очередной акции протеста, запланированной на 19:00 часов 21 июня.

По мнению оппозиционера, нынешняя власть полностью исчерпала свой кредит доверия и применила непропорциональную силу по отношению к мирным демонстрантам, что не может остаться без ответа.

А еще один бывший соратник ЕНД Георгий Вашадзе, который после непродолжительного отмежевания от «родной партии» вновь идейно воссоединился с ней, констатировал, что первую победу оппозиция уже завоевала. Именно так он расценил отставку председателя парламента, но подчеркнул, что основная ответственность за события у здания парламента лежит на главе МВД, который также должен уйти в отставку. В силе остается и требование оппозиции о досрочном проведении парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате таких выборов ЕНД намеревается вернуться к власти в Грузии.

Как известно, акция протеста, позднее переросшая в беспорядки, началась у здания парламента Грузии 20 июня вечером в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гавриолов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя МПА он занял кресло спикера парламента Грузии. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга. В результате этих событий пострадало более 200 человек, как участников акции, так и сотрудников полиции.

Оппозиция требовала отставки главы МВД, председателя парламента и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. После совещания в офисе правящей партии 21 июня обществу сообщили, что председатель парламента ушел в отставку.