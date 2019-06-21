«Партия роста» выдвинула кандидата в Госдуму по новгородскому округу

Великий Новгород, , 16:52 — REGNUM Управляющий партнер ООО «К5 Инвестиционная группа», 43-летний житель Москвы Дмитрий Тарасов выдвинут от «Партии роста» для участия в дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по избирательному округу № 134 (Новгородская область). Как сообщает пресс-служба партии, за выдвижение кандидатов проголосовал федеральный политический совет партии.

Партия приняла участвовать в дополнительных выборах в Госдуму также в Свердловской области и Хабаровском крае.

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Сообщается, что Дмитрий Тарасов родился в 1976 году в Москве. Окончил Московскую государственную академию легкой промышленности, доктор экономических наук. С 2015 года управляющий партнёр ООО «К5 Инвестиционная группа». Тарасов — член федерального политсовета «Партии роста», член наблюдательного совета парка живой истории «Федюхины высоты» (г. Севастополь).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 (Новгородская область) состоятся 8 сентября 2019 года. Своего кандидата на вакантное место по новгородскому округу также выдвинула партия «Зелёные».

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