Грузия: Ираклия Кобахидзе сменит Арчил Талаквадзе

Тбилиси, , 16:46 — REGNUM На пост председателя парламента Грузии правящая партия «Грузинская мечта» выдвинет нынешнего лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе. Об этом после заседания политсовета партии 21 июня сообщил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» грузинского парламента Мамука Мдинарадзе.

Он пояснил, что иную кандидатуру в правящей партии на данный момент и не рассматривают.

Пост председателя парламента стал вакантным после того, как генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил об отставке Ираклия Кобахидзе. Специальное заявление было сделано на брифинге после заседания политсовета партии. Решение Кобахидзе Каха Каладзе назвал еще одним выражением утвержденных правящей партией высоких стандартов подотчетности.

Акция протеста, позднее переросшая в беспорядки, началась у здания парламента Грузии 20 июня вечером в связи с проведением в Тбилиси сессии МПА, председателем которой является Гаврилов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя МПА он занял кресло спикера парламента Грузии. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга. В результате этих событий пострадало более 200 человек, как участников акции, так и сотрудников полиции. Оппозиция требовала отставки главы МВД, председателя парламента и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. После совещания в офисе правящей партии обществу сообщили, что председатель парламента ушел в отставку.