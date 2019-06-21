Мнение: события в Тбилиси – результат ответственности конкретных сил

Тбилиси, , 16:43 — REGNUM События, развернувшиеся на проспекте Руставели в Тбилиси 20 июня ночью, — результат ответственности конкретных политических сил, считают члены оппозиционной властям и их главным оппонентам партии «Свободная Грузия».

Обвинения лидеры партии выдвигают как в адрес правящей партии, так и в адрес организаторов акции протеста — «Национального движения».

«Мирному и справедливому протесту, который был направлен против невиданного цинизма правительства, «Национальное движение» придало полностью деструктивный характер. Попытка вторжения в парламент, к тому же не стихийная, а организованная первыми лицами политической партии, никак не может быть оправдана ни под какими мотивами, особенно на фоне, когда те же самые люди всего несколько дней назад требовали уголовного преследования против других политических групп из-за возможного применения ими ремней и дубинок. Но в результате трагедии организаторы акции не взяли на себя ответственность, а попытку вторжения в здание вменили в вину народу», — говорится в заявлении.

Что касается «Грузинской мечты», лидеры «Свободной Грузии» подчеркивают, что вчерашние события не являются единичным инцидентом и исключительным случаем, но представляют собой последствия 7-летнего правления нынешней власти.

«Предмет ответственности правительства — тот циничный подход к оппозиции и к инакомыслию в целом, когда оппозицию постоянно упоминают как однопроцентную и никаких попыток диалога с ней не предпринимают. Ответственность правительства — это и политика коабитации. На протяжении многих лет мы предупреждали правительство, что объявление бывшей партии власти «главной оппозиционной силой», создание для команды Саакашвили тепличных условий закончится именно так, как закончилось 20 июня», — поясняют авторы заявления.

Они критикуют нынешнее правительство за направленную на полное уничтожение конструктивной оппозиции политику, за непоследовательную, порой «пораженческую» политику в отношении России.

Для того чтобы предотвратить дальнейшее трагическое развитие событий, оппозиционная партия предлагает правительству начать масштабный диалог с широким оппозиционным спектром, главным предметом этого диалога сделать подготовку к выборам, обсудить другие острые вопросы, ставшие причиной политической поляризации, в том числе ситуацию в судебной системе, вопросы восстановления справедливости.

А независимых депутатов парламента и политиков, придерживающихся политики «золотой середины», призывают к особой активности, чтобы не позволить радикальным силам взять бразды правления в стране в свои руки и не довести страну до еще большей трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста, позднее переросшая в беспорядки, началась у здания парламента Грузии 20 июня вечером в связи с проведением в Тбилиси сессии МПА, председателем которой является Гаврилов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя МПА он занял кресло спикера парламента Грузии. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга. В результате этих событий пострадало более 200 человек, как участников акции, так и сотрудников полиции. Оппозиция требовала отставки главы МВД, председателя парламента и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. После совещания в офисе правящей партии обществу сообщили, что председатель парламента ушел в отставку.