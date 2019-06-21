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Назначен главный по взаимодействию со СМИ Воронежского облправительства

Политика

Им стал Артём Сокольников

Воронеж, 21 июня 2019, 16:37 — REGNUM  Артём Сокольников назначен на пост руководителя управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении 21 июня.

Указ о приёме Артёма Сокольникова на должность главы управления подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. К исполнению обязанностей новый руководитель приступит с 24 июня.

Как отмечает ИА REGNUM, прежний руководитель управления по взаимодействию со СМИ правительства региона в течение полугода Яна Рябинская покинула должность по собственному желанию в январе 2019 года. Возможность назначения Сокольникова на пост давно и активно обсуждалось журналистским сообществом.

Артем Сокольников родился в 1987 году в Воронеже, является выпускником факультета журналистики Воронежского государственного университета. С 2007 года и до последнего времени работал в издании De Facto: прошел путь от журналиста до главного редактора.

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