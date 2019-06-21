Партия «Зелёные» заменила кандидата на новгородских довыборах в Госдуму

Великий Новгород, , 16:30 — REGNUM Российская экологическая партия «Зелёные» на дополнительных выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 (Новгородская область) выдвинула другого кандидата вместо анонсированного ранее: за вакантное место в Госдуме от региона поборется журналист интернет-газеты «Ваши новости» Ульяна Гатина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эту информацию подтверждает интернет-издание, в котором Гатина работает под псевдонимом Ульяна Стриж.

Кандидатура Гатиной была утверждена на VII съезде «Зелёных» в Москве.

Отметим, что осенью 2018 года партия анонсировала выдвижение на довыборах в Госдуму по новгородскому округу другого кандидата: бывшего сотрудника этой же интернет-газеты, бывшего депутата думы Великого Новгорода Елены Михайловой.

Тогда же Новгородское региональное отделение партии возглавил бизнесмен, владелец интернет-газеты «Ваши новости» Игорь Силиверстов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 состоятся 8 сентября 2019 года. Они объявлены в связи с уходом из жизни депутата Александра Коровникова. У «Единой России» на праймериз победил заместитель председателя правительства Новгородской области, бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Как полагают эксперты, от КПРФ на выборы будет выдвинута руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина, от «Справедливой России» — депутат Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов, от ЛДПР — вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.

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