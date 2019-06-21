Пятница, 21 Июня 2019 года
16:52:36 МСК

Террористы взорвали бомбу в мечети в Багдаде

Политика

Семеро человек погибли на месте, ещё не менее 20 получили ранения

Багдад, 21 июня 2019, 16:25 — REGNUM  В шиитской мечети в столице Ирака взорвана бомба, погибли не менее семи человек, 21 июня передает агентство Reuters.

Взрыв произошел в районе Баладият на востоке Багдада. В результате теракта семеро человек погибли на месте, ещё не менее 20 получили ранения.

Число жертв теракта может возрасти — многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Ни одна исламистская группировка пока не заявила об ответственности за нападение.

Читайте также: В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить