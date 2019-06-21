Террористы взорвали бомбу в мечети в Багдаде

Багдад, , 16:25 — REGNUM В шиитской мечети в столице Ирака взорвана бомба, погибли не менее семи человек, 21 июня передает агентство Reuters.

Взрыв произошел в районе Баладият на востоке Багдада. В результате теракта семеро человек погибли на месте, ещё не менее 20 получили ранения.

Число жертв теракта может возрасти — многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Ни одна исламистская группировка пока не заявила об ответственности за нападение.

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