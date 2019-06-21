Горизбирком Петербурга обвинили в пассивности при защите прав избирателей

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обвинил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в пассивности при борьбе с нарушителями законодательства среди муниципальных комиссий (ИКМО), которые скрываются от потенциальных кандидатов в депутаты, чтобы не допустить их регистрации. Шишлов привлек внимание прокуратуры к ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Омбудсменн написал в прокуратуру Выборгского и Московского районов с требованием отреагировать на нарушения в ходе назначения муниципальных выборов. Так, отмечает Шишлов, ИКМО «Сосновское», «Сампсониевское», «Пулковский меридиан», «Звездное» и №15 «нарушили установленные сроки обнародования информации о назначении выборов, что влечет за собой грубое нарушение избирательных прав граждан».

В частности, такие нарушения не дают кандидатам зарегистрироваться, так как у них по закону есть всего 20 дней на все процедуры с момента объявления выборов.

Александр Шишлов отмечает, что данные о назначении выборов в упомянутых МО появились на сайтах муниципалитетов через 6−10 суток вместо установленного срока в двое суток.

По мнению уполномоченного, должностные лица ИКМО могли совершить административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.3 КоАП РФ, и это в лучшем случае, потому что здесь могут усматриваться и признаки воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан, а это уже грозит уголовной ответственностью по статье 141 УК РФ.

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Ранее омбудсмен уже обращался Горизбирком Петербурга, но особых результатов это не дало.

«К сожалению, Санкт-Петербургская избирательная комиссия проявляет пассивность в противодействии нарушениям избирательных прав, в частности, не использует имеющиеся (в соответствии с частью 5 статьи 28.3 КоАП РФ) полномочия по привлечению нарушителей к административной ответственности. Безнаказанность нарушителей и проявляемая пассивность способствуют продолжению нарушений избирательных прав — сведения о новых нарушениях при назначении выборов поступают из Калининского, Красногвардейского, Петроградского и других районов», — отметил Шишлов.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут одновременно с губернаторскими 8 сентября 2019 года. Предстоит избрать более 1550 депутатов местных советов в 109 муниципалитетах города.

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