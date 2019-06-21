Слуцкий: Отставка Кобахидзе стала следствием отвратительной провокации

Москва, , 15:57 — REGNUM Отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе «стала следствием грязной и отвратительной провокации антироссийских сил, авторы этого сценария находятся за пределами Грузии». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Предшествующая массовым беспорядкам ситуация с нападением на российскую делегацию и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова во время проведения 26-й сессии ГА МАП — также возмутительна. Но никто не учитывает, что в этот момент спикер Кобахидзе находился в Баку, он не мог повлиять на ход событий. Не исключено, что если бы он был на месте, он сдержал бы радикалов», — заявил Слуцкий.

Момент был рассчитан верно, все последующие события были инсценированы извне, говорит депутат.

«К сожалению, здравые умы грузинской политики не смогли всему этому противостоять», — констатировал парламентарий.

Цель всего этого — еще больше развести Тбилиси с Москвой.

«Это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на западе, которые хотели бы видеть более радикальной сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений», — заключил глава комитета.

Ираклий Кобахидзе ушел с поста спикера грузинского парламента на фоне протестов в Тбилиси. Об этом заявил генсек партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе по итогам совещания в центральном офисе партии.

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