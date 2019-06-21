Встречу «храмовой группы» в Екатеринбурге снова отложили

Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM В Екатеринбурге вновь отложили встречу рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Теперь объединение встретится не ранее, чем на следующей неделе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ожидается, что мероприятие пройдёт 26 июня, после финального в этом полугодии заседания гордумы. Несмотря на перенос, на сайте думы встреча ошибочно поставлена на сегодня, 21 июня, 16:00.

Пока повестка состоит из двух вопросов. Участники группа должны утвердить окончательный список мест для возможного строительства храма. Также члены объединения определят точную дату, сроки проведения, формулировку вопросов, методику исследования и ряд других моментов. Должно решиться, будет ли опрос обязательным для исполнения или же носить рекомендательный характер.

Возможно, у участников группы спросят, готовы ли они включить вопрос о необходимости строительства второй ветви метро в Екатеринбурге.

Напомним, после резонансного отказа РПЦ от строительства храма в сквере у Театра драмы встреча группы откладывается уже второй раз. Ранее сообщалось, что участники объединения хотят обсудить до мероприятия все возможные площадки вместе с застройщиками и епархией.

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