Жириновский предложил дать российское гражданство гражданами Грузии

Москва, , 15:51 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какими могут быть ответные меры на обвинения российского делегации в провокациях в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

«Какими могут быть наши ответные меры? Дать быстро российское гражданство всем жителям Грузии, кто этого попросит», — полагает Жириновский.

Также он предлагает «призвать наших граждан проявить солидарность с депутатами Госдумы, которые подверглись нападению в Грузии и не ездить в эту страну на отдых».

«Зачем давать деньги тем, кто так себя ведет по отношению к России? Да, дирижеры этого действа могут быть за границей, но погромы и нападения-то устраивают рядовые граждане Грузии», — указал он.

Депутат Госдумы также предостерег от покупки недвижимости в Грузии.

«Кроме того, не нужно покупать в Грузии недвижимость, особенно на юге — в Батуми. Эта территория в перспективе может оказаться турецкой», — предупреждает он.

В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым (КПРФ), который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание. После здание парламента захватили радикалы.