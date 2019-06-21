В Грузии обезглавлен парламент, Украина теряет газ: Радио REGNUM

Москва, 21 июня 2019, 17:00 — REGNUM
- Киев может потерять газотранспортную систему страны;
- Спикер грузинского парламента отправлен в отставку;
- Причины распада СССР могли быть заложены при Сталине;
- Российские силовики задержали 12 членов ячейки экстремистов;
- В Воронеже задержан оборотень в погонах.
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Читайте ранее в этом сюжете: Грузия разжигает войну с Россией, США — с Ираном: Радио REGNUM