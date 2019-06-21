В главном аэропорту Украины ирландские туристы скандировали «ДНР, вперед!»

Киев, , 15:28 — REGNUM Пограничники ОКПП «Киев» задержали в главном аэропорту Украины «Борисполь» двух граждан Ирландии с российской символикой и запрещенными законодательством Украины георгиевскими лентами.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МВД сегодня, 21 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером, 20 июня.

МВД рапортует, что рейсом из Дублина в аэропорт «Борисполь» прибыли двое ирландцев. Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику России и георгиевские ленточки, а также выкрикивали: «ДНР, вперед!» (ведомство не уточняет, на каком языке).

Иностранцы прилетели на Украину как туристы. Украинские силовики также отмечают, что в багаже ирландцев пограничники обнаружили предметы, «имеющие пропагандистский и провокационный характер».

В настоящий момент, отмечают силовики, уже принято решение о запрете этим гражданам Ирландии на въезд на Украину сроком на 3 года.