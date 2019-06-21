Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден

Минск, , 15:22 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Белоруссии по приглашению президента республики Александра Лукашенко. Сегодня, на встрече в Минске состоялось награждение чеченского лидера орденом Дружбы народов. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня у нас состоялась исключительно тёплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов. За это я глубоко благодарен Александру Григорьевичу», — написал Кадыров.

Как отметил глава Чечни, президент Белоруссии поблагодарил его за участие в освобождении белорусских моряков из ливийского плена. По словам Кадырова, это «очень высокая оценка тяжелого, кропотливого, а порой и опасного труда всей команды, которая под моим руководством занималась спасением граждан Республики Беларусь».

В своем посте Кадыров рассказал о том, что Лукашенко очень уважительно отзывался о чеченском народе и «ещё раз подтвердил своё искреннее желание посетить Чечню, побывать в горах Кавказа».

«Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа», — привел Кадыров слова белорусского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года. В тексте указа говорилось, что орден вручается Кадырову за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чеченской Республикой.