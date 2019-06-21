Медведчук: «Путин знает мою позицию по Крыму»

Киев, , 15:08 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ВВСв очередной раз высказал свою позицию о том, что «Крым на сегодня — это территория Украины, как и Донбасс».

Оппозиционный украинский политик отметил, что эту позицию он никогда не менял и неоднократно озвучивал при общении с журналистами.

«Я считаю, что Крым — это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?» — отметил политик и добавил, что свою позицию о полуострове он не раз озвучивал президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«…Он знает мою позицию», — констатировал Медведчук.

По словам председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», несмотря на разные мнения в этом вопросе, каждый вправе отстаивать интересы своей страны.

«У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я, как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне во время «прямой линии» президент России Владимир Путинзаявил, что все обвинения в оккупации Донбасса — «это полная чушь», а Украина обязана выполнять Минские соглашения, если желает, чтобы проблема с Донбассом была решена.

Путин подчеркнул, что Россия не намерена выполнять условия Запада. Глава РФ считает, что ничего кардинально не изменится.

«О примирении речь не идет. Если мы полностью сдадимся, наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится. Что значит «помириться»? Мы ни с кем не ругались… Без прямого диалога без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей эта проблема не может быть решена эффективно», — заявил российский лидер.