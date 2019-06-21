«Люди чувствовали, что пришла их власть»: Что делает идеологию эффективной?

Москва, , 15:14 — REGNUM Поддержка советской идеологии в первые десятилетия существования СССР была обусловлена открывшимися социальными лифтами для широких масс населения. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Сагомонян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В Советском Союзе примерно до 1950-х годов народ поддерживал эту идеологию. Главное, что сделали большевики — создали социальные лифты. Впервые в истории России любой человек мог подняться из самых глубин, получить образование, занять любую политическую позицию», — заявил Сагомонян.

Эксперт уточнил, что, вообще говоря, социальные лифты, конечно, существовали и раньше — достаточно вспомнить табель о рангах, введённой царём Петром Великим.

«Но выучить грамоту крестьянину было невозможно — нужно было сдать экзамен на первый чин. В Советском Союзе же создали систему рабфаков. Это играло огромную роль. Люди чувствовали, что пришла их власть», — подчеркнул он.

Тем не менее, Советский Союз оказался неспособен устойчиво воспроизводить ту же модель: появление широкого слоя образованных людей вошло в противоречие с сохранением консервативной модели управления обществом.

«Почему Перестройку поддержало много молодёжи? В брежневское время эти социальные лифты были перекрыты. Я прекрасно помню то время: так, на истфаке МГУ все знали два иностранных языка, а бесплатно никуда нельзя попасть — только школа и ПТУ. Подобным образом создавалась критическая масса недовольных людей», — пояснил Сагомонян.