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Министр обороны Турции одобрил большие тюремные сроки членам ФЕТО

Политика

«Они предатели»

Анкара, 21 июня 2019, 15:17 — REGNUM  Министр обороны Турции Хулуси Акар положительно оценил высокие тюремные сроки для членов организации ФЕТО, об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Эти предатели, проникшие в состав генерального штаба, получили заслуженное наказание», — подчеркнул Акар во время церемонии вручения наград представителям вооруженных сил страны, состоявшейся в Анкаре.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает выдвинутые в свой адрес обвинения.

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Попытка военного переворота в Турции
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