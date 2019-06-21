Туризм в Грузии может погибнуть из-за антироссийской провокации – мнение

Москва, , 15:18 — REGNUM Грузинские радикалы, устроившие 20 июня антироссийскую провокацию на заседании Межпарламентской православной ассамблеи (МПА), могут уничтожить туристическую отрасль республики. Об этом 21 июня заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Там практически только наши туристы. Своими руками эта радикальная группировка уничтожает туристическую отрасль экономики Грузии, которая чуть ли не единственная, которая нормально развивается. Во времена СССР Грузия была процветающей страной с высочайшим уровнем жизни. Всё разрушили там. Я вижу эти варварство и дикость», — отметил эксперт.

Политолог сообщил, что провокация на заседании МПА показывает, что Грузия не способна принимать международные встречи.

«Я в своё время должен был участвовать в Грузии в мероприятии по линии Совета Европы. Из-за моей персоны сорвали заседание. В ответ руководство Совета Европы поставило ультиматум — мы не будем два года проводить у вас мероприятий», — рассказал Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня оппозиционные грузинские депутаты ворвались в здание местного парламенте, где проходило заседание МПА, и устроили провокацию против президента ассамблеи, депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова (КПРФ). После этого в центре грузинской столицы состоялся оппозиционный митинг. Протестующие попытались проникнуть в парламент, после чего полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам резиновыми пулями. В итоге митинг был разогнан.

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