Профсоюз полиции ФРГ призвал усилить контроль за инакомыслием в интернете

Берлин, , 15:13 — REGNUM Профсоюз полицейских Германии призвал увеличить число сотрудников, следящих в глобальной сети за инакомыслящими и исходящими от них угрозами, пишет газета Die Welt 21 июня.

У полиции «в настоящее время не так много возможностей для систематического отслеживания видеопорталов или социальных сетей, — сказал председатель профсоюза Оливер Малхов в интервью изданию. — В будущем здесь понадобится более квалифицированный персонал».

По словам Малхова, убийство главы правительства города Кассель Вальтера Любке, совершенное в начале июня, может вдохновить экстремистов, которым «не хватает импульса» к активной деятельности. Органы безопасности должны быть чувствительными, тщательно анализировать информацию в сети и оценивать риски. Если националистический мотив убийства Любке подтвердится, это будет «поворотный исторический момент».

«Если политические убеждения приводят к убийству людей, которые придерживаются иного мнения, например, в отношении миграционной политики, то в Германии возникает новая ситуация с безопасностью», — заявил Малхов.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в убийстве Любке предъявлены ранее судимому мужчине, придерживающемуся националистических взглядов. Полиции известно, что в сетевой переписке подозреваемый называл политика «предателем нации».

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