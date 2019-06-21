Мэр Харькова утвердил скандальное решение о проспекте маршала Жукова

Киев, , 15:08 — REGNUM Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал резонансное решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Эту информацию сам Кернес подтвердил сегодня, 21 июня, местным СМИ, в частности, изданию «МедиаПорт».

Источник отмечает, что в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал:

«Если есть печать, значит, есть подпись».

20 июня представитель националистов, депутат Верховной рады Андрей Билецкий подал иск в Харьковский окружной административный суд из-за решения горсовета переименовать проспект. В своем иске народный депутат требует признать незаконным соответствующее постановление Харьковского городского совета и отменить акт органа местного самоуправления. Также Билецкий подчеркивает, что присваивать имя Жукова каким бы то ни было объектам на Украине — «преступно».

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная направила письма в правоохранительные органы с поручением принять все меры по обеспечению общественного порядка и соблюдения законодательства городским советом при рассмотрении этого вопроса на сессии и соответствия принятого решения действующему законодательству Украины.

Аналогичное обращение к силовикам оформили и в правительстве Украины.

Кроме того, директор Украинского института национальной памятиВладимир Вятрович заявлял, что если мэр Харькова Геннадий Кернес подпишет это решение, то будет нести персональную уголовную ответственность.

ИА REGNUM напоминает, что проспект переименовали 19 июня. На сессии Харьковского городского совета, за проголосовали 59 депутатов, против — 13. Мэр Харькова Геннадий Кернес объяснил, что действия горсовета законны, поскольку в т.н. законе о декоммунизации прописаны исключения для случаев, когда исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.