«Убивать русских»: угроза в парламенте Грузии

Москва, , 15:39 — REGNUM Один из участников радикальной группы, напавшей на главу Межпарламентской православной ассамблеи (МПА), депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова (КПРФ) кричал, что «убивал русских», и обещал сделать это вновь. Об этом 21 июня в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил член МПА, депутат Госдумы РФ Николай Земцов («Единая Россия»), принимавший участие в заседании ассамблеи и ставший очевидцев нападения.

«Я поражён цинизмом, когда нашего председателя Межпарламентской ассамблеи православия, при полных гарантиях безопасности для всей делегации и официальном приглашении со стороны Грузии, сперва усадили в кресло, а потом и обвинили его же, что он в него сел. Такие форматы проводят в разных странах. В президиуме сидит тот, кто ведёт эту ассамблею. Я усматриваю в этом провокацию. Это всё выглядит как заранее подготовленный и профинансированный сценарий. Я видел ядро журналистов, человек 30, они были частью этого действия — оскорбительного для России. Депутатам Гордумы демонстрировали непристойные жесты», — заявил Земцов.

По его словам, изначально мероприятие проходило в спокойном режиме. Всё изменилось во время перерыва на «кофебрейк». В этот момент в здание парламента ворвалась радикально настроенная группа граждан, которая и организовала нападение на российских депутатов.

«Ядром группы были журналисты, прорывным отрядом были грузинские депутаты, они обмотались флагами Грузии и Евросоюза, прорвались в здание парламента и началась непристойная сцена с оскорблениями в адрес России. «Мы русских убивали и будем убивать» — кричал какой-то участник боевых действий, который видимо на голову был контужен. Нам сказали, что пока мы не уйдём из парламента ассамблея не будет продолжена», — сообщил депутат Госдумы РФ.

При этом обещания «убивать русских» звучали прямо с трибуны. Оскорбления выкрикивали на русском, грузинском и английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в столице Грузии Тбилиси во время заседания МПА произошло нападение на депутатов Госдумы РФ, принимавших участие в мероприятия. Грузинская оппозиция возмутилась тем фактом, что президент ассамблеи Сергей Гаврилов по приглашению грузинских властей занял место председателя местного парламента. Следом за этим на проспекте Руставели в центре Тбилиси началась акция протеста. Провокаторы из толпы пытались штурмовать здание парламента. Предотвратить угрозы массовых беспорядков удалось после того, как полиция применила слезоточивый газ и расстреляла резиновыми пулями участников протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаврилов готов был вести мероприятие в Тбилиси «хоть на табуретке»