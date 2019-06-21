Песков о протестах в Грузии: «Русофобская провокация»

Москва, , 14:52 — REGNUM Протестные акции в Тбилиси, связанные с участием российских делегатов Межпарламентской ассамблеи православия, являются «русофобской провокацией». Об этом сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам.

«То, что происходило в Грузии (20 июня), было не чем иным, как русофобской провокацией», — заявил представитель Кремля.

По его словам, тот факт, что в Тбилиси наблюдались агрессивные проявления в отношении граждан РФ, не может не вызывать крайней обеспокоенности российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межпарламентской православной ассамблеи было сорвано в Тбилиси 20 июня. Поводом к агрессивным действиям представителей грузинской оппозиции стал тот факт, что в кресло председателя парламента страны сел депутат Госдумы РФ и президент МПА Сергей Гаврилов.

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