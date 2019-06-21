Гаврилов готов был вести мероприятие в Тбилиси «хоть на табуретке»

Москва, , 14:43 — REGNUM Беспорядки в Тбилиси и нападения на делегацию российских депутатов Межпарламентской православной ассамблеи (МПА) привели к падению международного имиджа Грузии. Об этом 21 июня в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил глава МПА, депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, он не только не просился сесть в кресло председателя парламента Грузии, но и предлагал провести заседание МПА в другом месте.

«Не самое комфортное кресло. Я там оказался по приглашению грузинской стороны. По протоколу, вести заседание должен президент и генеральный секретарь — я и мой коллега из Греции. Мы предлагали любое другое место, я готов был работать хоть на табуретке. Но грузины посчитали, что для укрепления международного и гостеприимного имиджа лучше собраться в здании парламента, а я, как президент, его открыл и вёл», — рассказал Гаврилов.

По его словам, никто из делегатов не мог и предположить, что международное мероприятие превратится в беспорядки и угрозы в адрес гостей.

«Никто не ожидал, что после гарантий безопасности и гостеприимства в зал ворвутся молодчики, которые будут орать: «Мы вас убивали и будем убивать». Это был шок для всех. Вся ассамблея, включая страны Африки, покинула парламент в солидарность с нами. Мы продолжили заседание в гостинице, решили все вопросы, но потом на нас было свершено нападение», — рассказал депутат Госдумы РФ.

По его словам, даже проведя заседание в одной из гостиниц Тбилиси, делегаты из России подверглись нападению на выходе из здания. При этом кураторы радикалов, которые совершали противоправные действия, говорили на английском с «американском акцентом». Гаврилов считает, что эти события уже привели к падению имиджа Грузии на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси представители грузинской оппозиции сорвали заседание Межпарламентской православной ассамблеи, напав на участников из России. Поводом к агрессивным действиям они назвали тот факт, что депутат Госдумы РФ и президент МПА Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента страны. Причём сесть именно туда Гаврилова попросили представители грузинских властей, которые принимали международное мероприятия и гарантировали безопасность участников.

После этого радикально настроенные жители Грузии пришли к зданию парламента выразить своё недовольство присутствием в их стране российских политиков. Провокаторы даже предприняли попытку прорваться в здание парламента, после чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Использование спецсредств помогло предотвратить массовые беспорядки и со временем протестующие покинули проспект Руставели, где расположен грузинский парламент.

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