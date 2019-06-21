Москва, , 15:03 — REGNUM Рослесхоз утвердил новые нормативы распределения субвенций регионам. Соответствующий приказ подписал 19 июня заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Новые нормативы имеют принципиальное значение для финансирования лесного хозяйства. Они позволят более качественно и эффективно использовать бюджетные средства, которые Рослесхоз предоставляет субъектам Российской Федерации в виде субвенций», — отметил Иван Валентик.

В соответствии с новой системой распределения субвенций все регионы будут работать по единым правилам и расценкам. Ранее Рослесхоз ежегодно распределял субвенции в соответствии с нормативами субъектов Российской Федерации. Разность подходов при формировании этих потребностей приводила к серьезной разнице в стоимости одной и той же работы, к примеру, в соседних регионах. Такой подход не позволял справедливо и объективно распределять финансовые средства.

Для того, чтобы избежать серьезного разрыва в стоимости, оцениваться одна и та же работа в каждом регионе будет по вводимому базовому федеральному нормативу. При этом будут учитываться региональные особенности: северные надбавки, разница в стоимости горюче-смазочных материалов и другие обстоятельства.

Введение унифицированных нормативов позволит решить проблему недофинансирования лесного хозяйства, которая возникала из-за того, что потребности в финансовых средствах рассчитывались, исходя из нормативов, представляемых субъектами Российской Федерации.

«Расчеты по единым федеральным нормативам позволят понимать реальные потребности в финансировании отрасли. Такой подход поможет точно и конкретно определить, сколько каждому субъекту Российской Федерации требуется средств для финансирования переданных полномочий. Следовательно, средства будут распределяться более справедливо и прозрачно», — подчеркнул Иван Валентик.

Расчет новых нормативов проводился в течение нескольких лет и основывается на научных данных. Финансовые средства субъектам будут распределяться в соответствии с согласованными Рослесхозом объемами для выполнения конкретных мероприятий. Средства субвенций из федерального бюджета на обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений в 2019 году составляют 31,6 млрд рублей. Это на 20% (5,3 млрд) больше, чем в 2018 году. Новые нормативы лягут в основу планирования деятельности Рослесхоза на период 2020—2022 годов.

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