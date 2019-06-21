Власти Петербурга изучат предложения инвесторов о школьных спорткомплексах

, , 14:26 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил изучить опыт создания за счет инвесторов спортивных комплексов при образовательных учреждениях. Эта тема прозвучала 20 июня на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель автономной некоммерческой организации Агентство инвестиций в социальную сферу обратился к президенту с просьбой поддержать проект «Футбольная Россия». Он предполагает строительство крытых круглогодичных футбольных манежей на территории образовательных учреждений. Автор обращения просил главу государства «проработать вопрос, реализовать его в Москве, в Петербурге и в других городах-миллионниках».

«Я поговорю обязательно с коллегами, с Сергеем Семеновичем Собяниным и с исполняющим обязанности губернатора в Петербурге, с другими коллегами, — ответил Владимир Путин. — Вам же нужно отбивать ваши вложения — значит, вы как-то коммерчески предполагаете использовать эти объекты. Главное, чтобы это использование не мешало функционированию самих школ, самих учебных заведений. Но я обязательно с коллегами поговорю».

«А вообще, на мой взгляд, это очень правильно, и это способствовало бы развитию межшкольных соревнований. Вот это, знаете, в некоторых странах очень развито: и межвузовские соревнования, межшкольные. Очень правильное направление работы», — добавил президент.

В Смольном сообщили, что Петербург готов рассмотреть предложения инвесторов по строительству новых и развитию существующих спортивных сооружений.

«Вместе с тем при рассмотрении планов развития объектов, являющихся частью инфраструктуры образовательных учреждений Санкт-Петербурга, будет учитываться их соответствие нормам безопасности и санитарным нормам, поскольку безопасность детей является приоритетом», — подчеркнули в городском правительстве.

В настоящее время в образовательных учреждениях Петербурга имеется 858 спортивных площадок различного назначения, в том числе 567 пришкольных стадионов с искусственным всепогодным покрытием, 51 бассейн, 258 тренажерных залов, 137 залов для занятий лечебной физкультурой.