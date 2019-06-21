У президента Грузии нет никакого электората – Нино Бурджанадзе

Москва, , 14:47 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили была посажена на свой пост грузинским бизнесменом Бидзиной Иванишвили, считает грузинский политик Нино Бурджанадзе. Об этом она рассказала 21 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На самом никакого электората у неё (Саломе Зурабишвили — прим. ИА REGNUM ) нет, — сказала Иванишвили. — Её Иванишвили просто посадил в кресло, которое он купил во время президентских выборов. Президентские выборы в Грузии показали, и я об этом говорила, что власть Иванишвили хромает на обе ноги. Просто люди, которые проголосовали против Саломе Зурабишвили в первом туре настолько не хотели возвращения Саакашвили во власть, что во втором туре пошли и волей-неволей голосовали за Саломе, лишь бы не пришел Саакашвили. Это был практически референдум. Первый тур был против Иванишвили, а второй тур был против Саакашвили. И сегодня в Грузии очень много людей, которые не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на свой странице в соцсети Facebook Зурабишвили объявила, что в поддержании внутреннего противостояния в Грузии якобы заинтересована Российская Федерация.

«Россия — наш враг и оккупант, — написала Зурабишвили. — Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия».

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