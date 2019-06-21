Медведев пошутил про погоду на экономической конференции «Россия – Африка»

Москва, , 14:18 — REGNUM По поводу жаркой погоды, установившейся 21 июня в Москве во время форума «Россия — Африка», пошутил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Заявление главы правительства РФ было сделано на открытии собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка.

«Нам (властям РФ) особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве, — сказал Медведев, слова которого обнародованы на сайте правительства РФ. — Мы постарались обеспечить его проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую».

Церемония открытия форума «Россия — Африка» состоялась в Москве 20 июня.

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Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что днем 21 июня в Москве и Подмосковье наступает астрономическое лето. Летнее солнцестояние сопровождается в столичном регионе жарой до +31 °С.