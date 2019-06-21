В Улан-Баторе собрались азиатские буддисты

Улан-Батор, , 14:16 — REGNUM В столице Монголии в пятницу 21 июля стартовала XI генеральная конференция Азиатской буддиской конференции за мир.

В мероприятии, которое проходит под девизом «Восстанавливаем и идем вперед», участвуют более 30 ученых и исследователей из пяти стран, а также более 130 делегатов из основных центров Азиатской буддийской ассоциации.

В церемонии открытии конференции участвовали хамбо-лама центрального буддийского монастыря в Монголии Гандантэгченлин Дэмбэрэлийн Чойжамц, Министр образования, культуры, науки и спорта Ёндонпэрэнлэйн Баатарбилэг, мэр Улан-Батора Сайнбуянгийн Амарсайхан, хамбо-ламы стран Азии.

Отметим, Азиатская буддийская конференция за мир была основана в 1970 году по инициативе буддистов Азиатских стран с целью объединения буддистов стран Азии. Конференция объединяет 22 центра из 16 азиатских стран.

Штаб-квартира находится в Улан-Баторе, в монастыре Гандантэгченлин.