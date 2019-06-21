Для США Россия — желанный партнёр: о встрече Путина и Трампа

Москва, , 14:08 — REGNUM На следующей неделе на полях саммита G20 в Японии, возможно, состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Общение двух президентов наверняка будет широко освещаться как в зарубежных, так и отечественных СМИ, однако акценты, которые будут делаться в России, наверняка будут отличаться надеждами на экономическое сотрудничество двух стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«К сожалению, для России сложившаяся в мире ситуация очень четко разграничивает сферы, в которых США готовы дружить с нашей страной, от тех, где американцы для России останутся непримиримыми врагами. Нам от них нужны инвестиции, технологии и управленческий опыт, им от нас — мобильная дееспособная армия и качественная работа российских дипломатов, для того чтобы тушить горячие точки», — отметил эксперт.

Для США Россия — желанный партнер в сфере обеспечения мировой безопасности и конкурент, которого необходимо сдерживать в сфере экономики, особенно на энергетическом рынке. Как в такой конфигурации найти интересующие точки соприкосновения, не совсем понятно.

«Да, конечно, можно сказать, а вот оно решение — Россия обеспечивает безопасность, в обмен американцы развивают российскую экономику, но, к сожалению, США на это никогда не пойдут. Во-первых, потому что если к российским политическим возможностям добавятся еще и экономические, то американцы в лице России получат слишком сильного конкурента, который «в прошлый раз» во время Холодной войны едва не победил», — пояснил Капустянский.

Во-вторых, объективный уровень развития мировой экономики подразумевает, что экономически рост какой-то страны, тем более такой большой, как Россия, будет происходить за счет замедления темпов роста другой страны. А США сейчас воспринимают весь мир как собственную вотчину, и отдавать ее часть для нынешней администрации Белого дома всё равно, что стрелять себе в ногу.

«Поэтому если диалог лидеров двух держав всё-таки состоится, то итоги встречи Трампа и Путина, безусловно, будут не очень позитивными и оптимистичными. Но, к сожалению, для России вектор этого оптимизма будет направлен не в том направлении, в котором страна действительно заинтересована, вот и получается, что экономика экономикой, а политика политикой», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил: «Диалог всегда хорош и востребован. Нам есть о чём поговорить».

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