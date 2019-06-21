На Украине озвучили приоритетную версию гибели депутата Верховной рады

Киев, , 14:25 — REGNUM Следствие рассматривает самоубийство, как приоритетную версию гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука, заявила представитель киевской прокуратуры Надежда Максимец, сообщило 21 июня информационное агентство «Укринформ».

"Приоритетной версией гибели Дмитрия Тымчука является самоубийство, однако до получения результатов назначенных экспертиз и проведения всех следственных действий мы не имеем права отвергать и другие версии. Окончательную причину наступления смерти Дмитрия Тымчука мы сможем сказать после проведения всех следственных действий, однако самоубийство на данный момент является наиболее вероятной версией следствия», — рассказала она

Следствие сделало предварительные выводы, опросив свидетелей и осмотрев место происшествия:

«Последнюю неделю он вообще почти ни с кем не общался, не выходил из квартиры… Было обращено внимание на положение тела, положение пистолета», — сообщила представитель прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня стало известно о гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. По словам его жены, он погиб при чистке наградного оружия.

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