Кремль обеспокоен русофобской провокацией — протестами в Тбилиси

Москва, , 14:00 — REGNUM Протесты в Тбилиси, возникшие из-за визита российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия, это русофобская провокация. Так назвал 21 июня события в Грузии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Произошедшее крайне обеспокоило Кремль, отметил Песков в беседе с журналистами. Агрессия в отношении представителей РФ поставила «вопрос их непосредственной личной безопасности», что на фоне международного мероприятия вызывает крайнее осуждение, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты, связанные с участием российских делегатов Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение вызвало то, что кресло спикера грузинского парламента занял депутат Госдумы РФ (КПРФ) Сергей Гаврилов. Манифестанты попытались штурмовать парламент, произошли столкновения с полицией, в которых пострадали 240 человек.

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