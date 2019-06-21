Индонезия и Италия стремятся укрепить связи в промышленном секторе

Джакарта, , 14:03 — REGNUM Индонезия и Италия стремятся к укреплению сотрудничества в промышленном секторе на основе принципов взаимного уважения и доверия, которые действует с 1949 год, сообщает Antaranews.

«Мы ценим хорошие отношения. Индонезия и Италия продолжают развивать более тесное сотрудничество, о чем свидетельствует позитивный рост в сферах торговли, туризма и инвестиций», — говорится в официальном заявлении министра промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто.

По оценкам министра, есть еще много возможностей для развития двусторонней торговли.

«Я считаю, что экспортные товары двух стран дополняют друг друга», — пояснил он.

Известно, что товарооборот между двумя странами в период 2016—2018 годов в среднем увеличился на 12%. В 2018 году Италия стала восьмым по величине экспортным рынком Индонезии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в 2019 году Индонезия и Италия отмечают 70-летия установления дипломатических отношений. Это событие будет ознаменовано рядом мероприятий по укреплению сотрудничества в области креативной экономики, а также в сферах малого и среднего бизнеса.

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