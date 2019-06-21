Глава МИД Молдавии: «Просил США возобновить проекты финансовой поддержки»

Кишинёв, , 13:57 — REGNUM Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску, который находился с визитом в США 17−19 июня, просил американскую сторону возобновить проекты финансовой поддержки страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщил сам дипломат на брифинге.

«Просил США возобновить проекты финансовой поддержки, — сказал Попеску. — Мы договорились с нашими американскими партнерами совместно разблокировать ситуацию».

По его словам, ранее представители США не стали вести дискуссии с «прежними властями Молдавии» из-за не соответствовавшего необходимым критериям «уровня коррупции в нашей республике».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня 2019 г. Демократическая партия (Демпартия) Молдавии Владимира Плахотнюка объявила, что передает власть новому руководству — правительству Майи Санду и парламентскому большинству блока ACUM и Партии социалистов. После этого олигарх Владимир Плахотнюк, правивший страной в течение нескольких лет, уехал из Молдавии.

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