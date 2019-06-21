На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело

Ахтубинск, Астраханская область, , 13:56 — REGNUM В Астраханской области глава города Ахтубинск подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, мэр предоставил дополнительный земельный участок площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина, действуя в интересах своей супруги. Участок был выделен без проведения аукциона, по документам его стоимость составила 235 тысяч рублей. Реальная стоимость земли, по оценкам следствия, составляет 1,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ. Муниципальному образованию причинен ущерб в размере почти 1,5 млн рублей. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

Как уж сообщало ИА REGNUM, главой МО «Город Ахтубинск» с 2014 года является Аманга Нарузбаев. Он был избран на пост на досрочных выборах, назначенных после гибели мэра Геннадия Братусева 12 декабря 2013 года. Нарузбаев также избирался мэром города в 2009 году, проработал два года и ушёл в отставку.