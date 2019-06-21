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Главы МИД Турции и Ирана провели встречу

Политика

Визит турецкого дипломата важен для Тегерана в условиях конфликта с США

Анкара, 21 июня 2019, 13:55 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в Тегеране, об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны подписали план, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества. Данный шаг особенно важен в связи с ростом напряженности в регионе между США и Ираном.

Напомним, отношение между Тегераном и Вашингтоном испортились после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и ввел в отношении Ирана санкции.

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Противостояние Ирана и США
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