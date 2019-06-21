Главы МИД Турции и Ирана провели встречу

Анкара, , 13:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в Тегеране, об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны подписали план, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества. Данный шаг особенно важен в связи с ростом напряженности в регионе между США и Ираном.

Напомним, отношение между Тегераном и Вашингтоном испортились после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и ввел в отношении Ирана санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон пригрозил Тегерану «неизбежным нападением» — СМИ