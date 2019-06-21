В Литве запугивают появлением бесплатных электронных виз в Калининград

Вильнюс, , 13:29 — REGNUM Литовские СМИ в эти дни активно пишут о введении бесплатных электронных виз в Калининградскую область с 1 июля 2019 года, однако информационные сообщения снабжаются негативными комментариями литовских экспертов и дипломатов.

Так, литовский портал 15min.lt пишет, что «жителей Литвы вряд ли заинтересует это направление из-за бедной туристической инфраструктуры Калининградской области». В свою очередь газета Tauragės žinios сомневается, что такой порядок будет введён и в своей публикации предполагает «провокации со стороны России». Издание цитирует ответ МИД Литвы, в котором утверждается, что Россия не уведомила Литву о новом порядке.

По словам литовского посла по особым поручениям Эйтвидаса Баярунаса, «Россия в этом случае действует в своих традициях».

«Может случится так, что литовские пограничники не пропустят направляющихся в Калининградскую область граждан, поскольку не будут иметь официальной информации о бесплатных визах. Тогда российские СМИ поймают это, как новость, что литовцы сами своих не пускают, и дальше будут проводить эскалацию русофобского нарратива», — заявил Баярунас.

Он также предположил, что после такого открытия границ увеличатся внутренние угрозы, связанные с «действиями (российских) спецслужб на приграничной территории». Такого же мнения придерживается аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

В целом издание также уверено, что литовцев бесплатные электронные визы не заинтересуют, а новой возможностью воспользуются контрабандисты, которым Калининградская область якобы интересна только из-за дешёвого топлива, табака, алкоголя и лекарств.