В Госдуме настаивают на участии России в расследовании беспорядков в Грузии

Москва, , 13:25 — REGNUM Российская сторона должна принять участие в расследовании и выявлении зачинщиков беспорядков в Тбилиси, но сложившаяся ситуация не должна сказаться на отношениях граждан двух стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил журналистам глава Межпарламентской православной ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) в ходе брифинга в нижней палате парламента.

«Мы, конечно, должны тоже участвовать в расследовании этих инцидентов. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и попытки дестабилизировать власть, но агрессивные и враждебные действия в отношении РФ, конечно, должны быть расследованы», — заявил Гаврилов.

Он отметил, что депутаты Госдумы надеются, что власти Грузии выявят и накажут ответственных за беспорядки в Тбилиси, однако РФ со своей стороны готова также принимать участие в определении зачинщиков этих мероприятий.

«Но при этом я считаю, что наши действия не должны сказаться на росте добрососедства и уважения между нашими народами и нашими церквями, поскольку именно блокирование отношений является основной целью экстремистов, которые затеяли эту попытку переворота, используя Межпарламентский православный форум как повод», — подчеркнул Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, делегация депутатов РФ во главе с председателем Сергеем Гавриловым была вынуждена прервать заседание МПА в Тбилиси и покинуть в начале здание парламента, а затем и Грузию в целом. Оппозиционные депутаты сорвали проведение ассамблеи, а затем у здания парламента были организованы акции протеста.

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