РФ ни при чём: Нино Бурджанадзе назвала руководство Грузии «тупым»

Москва, , 14:01 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения к тем беспорядкам, которые сейчас происходят в Грузии, считает грузинский политик Нино Бурджанадзе. Об этом она заявила 21 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в причастности к противостоянию, развернувшемуся на улицах Тбилиси.

«То, что сейчас произошло в Грузии, я могу однозначно сказать, что как раз в этой ситуации Россия совершенно ни при чём, — сказала Бурджанадзе. — Если в других ситуациях ей можно было предъявлять претензии — когда-то обоснованные, а когда-то необоснованные, сейчас мне кажется глупым обвинять Россию. Я обвиняю в том, что произошло, наше правительство и наше руководство. Было совершенно понятно и ясно, что не надо было устраивать эту международную конференцию в парламенте. И не надо было быть большим политиком, чтобы предугадать, что если представитель Российской государственной думы сядет в кресло спикера парламента Грузии, которое является символом суверенитета и независимости Грузии, это однозначно вызовет серьёзные эмоции у населения».

Бурджаназде отметила, что грузинское руководство за все последние годы не сделало ничего для налаживания отношений с Россией, в которых, по мнению Бурджанадзе, всё ещё много боли.

«Вместо того чтобы начать переговорный процесс, начать налаживание отношений и показывать позитивную динамику, Иванишвили, боясь, что его миллиарды окажутся под санкциями, ничего не делал в этом направлении, — сказала Бурджанадзе. — Вчера, к сожалению, произошло то, что произошло. Тот господин Гаврилов совершенно ни при чём. Человек сел в то кресло, которое ему показали. Об этом должно было думать тупое грузинское руководство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года российский делегат Сергей Гаврилов должен был выступить в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Генассамблеи МАП. Однако представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал и покинули помещение из-за того, что российскому представителю было предоставлено кресло спикера парламента.

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