Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Киев, , 13:15 — REGNUM Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Ирландцам запрещен въезд на Украину сроком на 3 года», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГПСУ добавили, что в багаже у иностранных граждан, прибывших в страну с туристической целью, пограничники обнаружили предметы, имеющие «пропагандистский и провокационный характер» (нацсимволику РФ и георгиевские ленты).

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня государственная пограничная служба Украины сообщила, что с начала 2019 года украинские пограничники не пустили в страну более 22 тыс. граждан иностранных государств, в том числе почти 3,4 тыс. граждан России.

Читайте также: Украина с начала 2019 года запретила въезд почти 3,4 тыс. граждан России