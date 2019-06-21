Fars: Иран предостерегает США от необдуманных и провокационных действий

Тегеран, , 13:16 — REGNUM Иран сообщил Соединенным Штатам через посла Швейцарии, что Вашингтон будет нести ответственность за последствия любых военных действий против Ирана, сообщает в пятницу, 21 июня, иранское новостное агентство Fars.

Так как Вашингтон и Тегеран не имеют дипломатических отношений, американские интересы в исламской Республике представляет посол Швейцарии в Тегеране.

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что Министерство иностранных дел Ирана, которое вызвало посла, сообщило представителю, что Иран не ведет войну с Соединенными Штатами.

Отдельно IRNA приводит слова Мохсена Бахарванда, директора департамента МИД Ирана в Северной и Южной Америке: «если стоящая перед нами сторона предпримет провокационные и непродуманные действия, они получат обратный ответ, последствия которого непредсказуемы, и потери и ущерб от него понесут все стороны.»