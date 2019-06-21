Названо число террористов, задержанных в Индонезии с 2000 по 2019 год

Джакарта, , 13:13 — REGNUM Представитель национального контртеррористического агентства Индонезии Пол Хамли заявил, что за последние 19 лет в Индонезии было задержано около 2000 террористов, сообщает Antaranews.

«В Индонезии задержано 2000 террористов с 2000 по 2019 год», — заявил Пол Хамли в Джакарте.

По его словам, четверть задержанных по подозрению в терроризме были «возвращены сообществу» в рамках программы дерадикализации и стратегических превентивных мер по нейтрализации радикальных идей. Программа является частью сотрудничества с министерством социальных дел и всеми местными органами власти в Индонезии.

Пол Хамли добавил, что в период с 2000 по 2019 год произошла смена модели радикализма в Индонезии.

«Сейчас все они общаются через социальные сети», — отметил он, добавив, что правительство Индонезии не сможет преодолеть проблему терроризма без участия всего населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна стала примером для других государств в области борьбы с терроризмом.

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