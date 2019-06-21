Пятница, 21 Июня 2019 года
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В Иране назвали инцидент с беспилотником попыткой давления со стороны США

Политика

В рамках стратегии «давление — переговоры»

Тегеран, 21 июня 2019, 13:01 — REGNUM  Ситуация со сбитым американским разведывательным беспилотником является попыткой США оказать давление на Тегеран, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Америка своими провокационными действиями пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии «давление — переговоры», — цитирует Хатами агентство ILNA.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Пентагон в свою очередь обвинил Тегеран в эскалации напряженности в Персидском заливе.

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Противостояние Ирана и США
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