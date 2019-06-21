В Иране назвали инцидент с беспилотником попыткой давления со стороны США

Тегеран, , 13:01 — REGNUM Ситуация со сбитым американским разведывательным беспилотником является попыткой США оказать давление на Тегеран, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Америка своими провокационными действиями пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии «давление — переговоры», — цитирует Хатами агентство ILNA.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Пентагон в свою очередь обвинил Тегеран в эскалации напряженности в Персидском заливе.

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