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Будущее западной демократии: «Устарела как идеология советского коммунизма»

Политика

«В социальной и политической практике США с ней давно покончено»

Москва, 21 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Демократические институты США работают всё менее эффективно, и это может оказаться не частной политической проблемой, а признаком назревающей глубокой трансформации всей системы. Об этом заявил политолог, член Зиновьевского клуба Тимофей Сергейцев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Идеология демократии точно так же устарела, как идеология коммунизма. В социальной и политической практике США с ней давно покончено, по крайней мере начиная с «Патриотического акта» 2001 года (серьёзно расширивший полномочия правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами)», — заявил Сергейцев.

«А на смену грядёт старый добрый тоталитаризм и у них, и у нас. Он является общей судьбой в рамках западной цивилизации. Большая высокотехнологичная система может управляться только так. Иначе она сломается», — полагает он.

По его мнению, Соединённые Штаты имеют ряд параллелей в своей эволюции как государственной системы с Советским Союзом. Изменение системы будет сопровождаться потерей идеологических ориентиров и политическими потрясениями аналогичному тому, что наблюдалось в конце существования СССР, считает Сергейцев.

«США могут и распасться. Когда не хватит сверхресурсов и встанет вопрос, кто кого кормит, окажется, что Калифорния кормит Огайо, например. Тогда начнутся проблемы и там», — допустил эксперт.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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