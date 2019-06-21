Украинская «оппозиция» на треть состоит из людей Порошенко — политолог

Киев, , 12:57 — REGNUM Перетекание голосов от объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!» к партии «Оппозиционный блок» вызвано тем, что в списке «Оппозиционной платформы — За жизнь!» минимум треть кандидатов — люди, связанные с экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил 20 июня политолог Андрей Золотарёв на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, избиратели адекватно оценили список людей, который не сочетается с «оппозиционным» амплуа партии.

«В нём минимум треть — это представители Порошенко. В этом списке 11 представителей БПП, «ночной мэр» Киева Столар и его люди, близкий к Авакову добробатовец Кива, а также мастера разговорного жанра. Заметно, что в том списке практически нет людей дела и представителей реальной экономики, мэры предпочли ОппоБлок, и не пошли к Медведчуку в Оппозиционную платформу», — рассказал Золотарёв.

Напомним, ранее в список «Оппозиционной платформы — За жизнь!» был включён Илья Кива, который публично угрожал жителям Донбасса насильно заставить их «любить Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснили, что половина жителей Украины довольна работой президента страны Владимира Зеленского. Ещё 38% ещё не определились со своим отношением к нему.

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