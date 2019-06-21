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Медведев и глава Совета директоров Афрэксимбанка встретились в Москве

Политика

Церемония открытия экономической конференции «Россия-Африка» состоялась в Москве 20 июня

Москва, 21 июня 2019, 12:55 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел встречу с председателем Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедиктом Орамой на полях конференции «Россия-Африка» в Москве. Об этом сообщает в пятницу, 21 июня, ТАСС.

Отмечается, что в ходе беседы глава правительства РФ выразил надежду на успех проходящей в Москве конференции. Подробности встречи Медведева и Орамы не приводятся.

Напомним, церемония открытия экономической конференции в рамках собрания акционеров Афрэксимбанка состоялась в Москве 20 июня.

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