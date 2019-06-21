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Группы РЭБ защитят зарубежные военные аэродромы РФ от дронов

Политика

Боевое дежурство в составе мобильных групп несут комплексы РЭБ «Житель», «Силок» и «Лесочек»

Екатеринбург, 21 июня 2019, 13:02 — REGNUM  Мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) созданы для защиты военных аэродромов РФ от беспилотных аппаратов в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщает 21 июня пресс-служба Центрального военного округа.

Боевое дежурство в составе мобильных групп несут комплексы РЭБ «Житель», «Силок» и «Лесочек». В каждой группе состоят 20 военнослужащих.

Комплексы РЭБ способны вскрывать координаты обнаруженных неопознанных беспилотников и подавлять линии радиосвязи противника на безопасном удалении от военных объектов. Тренировки по отражению атак боевых дронов проходят ежедневно в дневное и ночное время суток, пояснили в ЦВО.

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Отметим, в состав ЦВО входят заграничные объекты. Это 201-я военная база в Таджикистане, объединенная база Кант в Киргизии и подразделения на территории Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в предгорьях Восточного Памира в Таджикистане прошли масштабные учения ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО). Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» отработали уничтожение условного противника.

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Министерство обороны России
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