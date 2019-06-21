Макрон — главный противник назначения Вебера на пост главы Еврокомиссии

Берлин, , 13:03 — REGNUM Распределение пяти ключевых постов в Европейском союзе все больше превращается в торг. Доминируют не суждения и прагматизм, а партийно-политический эгоизм. Самым главным противником Манфреда Вебера как будущего председателя Европейской комиссии (ЕК) является президент Франции Эммануэль Макрон, пишет газета Die Welt 21 июня.

Саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС показал, что за месяц после выборов участники переговоров о распределении постов не только не пришли к общему знаменателю, но еще больше разошлись во взглядах. Баварец Вебер, кандидат от ведущей Европейской народной партии, рассчитывал стать председателем ЕК, но его шансы ухудшились по итогам саммита.

«Альянс либералов и демократов за Европу» занял лишь третье место на выборах в Европейский парламент, однако его лидер Макрон считает, что партия имеет право на высший пост в Брюсселе. Он понял, что пост главы ЕК в настоящее время важнее, чем пост председателя Европейского Центробанка. Макрон боится, что не сможет контролировать Вебера в случае его назначения.

Макрон хочет видеть во главе ЕК «заслуживающего доверия кандидата, который разделяет амбиции [Франции] и надежно их реализует». То есть кого-то, кто бы под прикрытием европейской политики продвигал в первую очередь французские интересы. Это значит больше трансфертов, больше ответственности для таких стран, как Германия, больше общности в вопросах бюджета, меньше полномочий для национальных министров финансов и еще больше политического самоуправства в европейском Пакте стабильности и роста.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Европейский парламент за кресло преемника Жана-Клода Юнкера сражаются несколько кандидатов, в том числе Манфред Вебер, лидер Либеральной партии Дании Маргрете Вестагер, главный переговорщик по Brexit, француз Мишель Барнье. Ранее европейские СМИ не исключили, что Европейская народная партия может заменить Вебера другим кандидатом.