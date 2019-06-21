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В ГД назвали «полным абсурдом» обвинения в организации протестов в Грузии

Политика

В головах у протестующих «полный бардак», заявил замглавы комитета Госдумы

Москва, 21 июня 2019, 12:43 — REGNUM  Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ выгодны протесты в Грузии, совершенно абсурдны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил журналистам замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») в ходе брифинга в Госдуме.

«Когда президент Грузии говорит о том, что Москва организовала это выступление, это полный абсурд. Что у них в головах творится — абсолютно непонятно», — заявил Чепа.

По его словам, «в действиях и головах» протестующих был «полный бардак». Так, протестующие после того, как сорвали заседание Межпарламентской православной ассамблеи, стали выступать и против действующей власти в стране.

«Европейская Грузия», партия Саакашвили, который тут же с Украины набросился на руководителя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Она является сегодня действующей партией, но ночью они разгромили ее офис», — отметил Чепа.

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