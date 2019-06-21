В Госдуме готовят жесткую реакцию на нарушение прав граждан РФ за границей

Москва, , 12:41 — REGNUM В Госдуме фиксируют рост числа нарушений прав российских граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в том числе выезжающих за рубеж на отдых, а также постоянно или временно проживающих на территории зарубежных государств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом говорилось в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

В частности, отмечается широкое распространение практики экстрадиции в США граждан РФ, которые были подвергнуты задержаниям или арестам в третьих странах. Случаи высылки российских дипломатов превращаются в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России, создание негативного имиджа нашей страны и ее граждан, отмечают в комитете Госдумы по международным делам.

В связи с этим возрастает актуальность поиска эффективных путей совершенствования стратегии правовой защиты законных прав и интересов российских граждан за рубежом, обозначенной в качестве приоритетной темы в контексте укрепления международного гуманитарного сотрудничества и соблюдения прав человека в Концепции внешней политики Российской Федерации.

Участники круглого стола рекомендуют правительству РФ активнее задействовать механизм мер реагирования в отношении зарубежных политиков, чиновников, участвующих своими действиями или бездействием в нарушении законных прав и интересов российских граждан за рубежом. Об этом говорится в проекте рекомендаций круглого стола.

Кроме того, по мнению экспертов, Следственному комитету Российской Федерации следует шире применять ст.12 ч.3 УК РФ («Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации»).

Также среди предполагаемых рекомендаций — пожелание МИД России «осуществлять подготовку ежегодных докладов о соблюдении прав российских граждан за рубежом». Аналогичные доклады тематического характера следует публиковать институтам Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка, Уполномоченному при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Кроме того, участники настаивают на усилении поддержки профильных НКО, которые успешно оказывают россиянам за рубежом правовую поддержку. Также речь идет о поддержке развития международной деятельности этих НКО, в том числе выездам для выступлений на различных международных площадках — ООН, Совета Европы, ОБСЕ, МПА СНГ, ЮНЕСКО и т. д.

Среди рекомендаций — вопрос о финансировании подобных поездок, подготовки и издания справочно-аналитических материалов для презентаций на этих площадках.

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